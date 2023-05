Obwohl die Saison bereits begonnen hat, lässt der Strandservice an der bei Deutschen und anderen ausländischen Touristen beliebten Playa de Muro auf Mallorca noch zu wünschen übrig. Wer an diesem Wochenende an dem kilometerlangen Sandstrand entlangschlenderte, dem fielen neben der türkisfarbenen Bucht die wohl auch stellenweise meterhohen Sandtürme ins Auge.

Drumherum ließen es sich jedoch Einheimische und ausländische Urlauber nicht nehmen, es sich auf Decken und Strandliegen bequem zu machen und ins Meer zu hüpfen. Denn: Strandliegen- und Sonnenschirme sind an den meisten Abschnitten der Playa de Muro schon installiert. Auch Rettungsschwimmer haben ihren Platz eingenommen. Trotz bewölktem Wetter und frischem Wind wagten sich zudem ein Dutzend Menschen ins kühle Nass. Außerdem eignet sich der kilometerlange Sandstrand, der von Port de Alcúdia bis Can Picafort verläuft, ideal für einen ausgedehnten Spaziergang. Wer sich zwischendurch stärken will, hat die Möglichkeit in die umliegenden Restaurants und Strandbars einzukehren. Für Abenteuerlustige bietet sich die Gelegenheit, beim Parasailing in die Lüfte zu steigen und die Bucht von Alcúdia von oben zu betrachten. Der Preis liegt bei 50 Euro pro Person. Alternativ kann man sich auch auf die "Banane" schwingen und sich bei einer spritzigen "Banana Boat"- Fahrt ins Wasser schleudern lassen. Fazit: Auch wenn noch die ein oder anderen Aufräumarbeiten an der Playa de Muro verrichtet werden, ist der Strand mit Karibikflair schon jetzt einen Ausflug wert.