Ein Hagelsturm ist an diesem Dienstagnachmittag über den Norden und Nordosten von Mallorca hinweggezogen und hat Gemeinden wie Muro, Port d'Alcúdia und Can Picafort weiß gefärbt. Die Niederschlage sind am Dienstag als Vorboten eines Tiefdruckgebiets, das bis kommende Woche für unbeständiges Wetter auf der Insel sorgen soll, auf Mallorca getroffen. Wo es nicht hagelte, hat es am Dienstag teilweise stark geregnet. So fielen in Petra 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.