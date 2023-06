Das Rauchen auf Restaurantterrassen auf Mallorca könnte schon sehr bald wieder möglich werden. Das liegt daran, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO den Corona-Notstand kürzlich aufhob. Daraus folgt nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", dass die lediglich an die internationalen Pandemie-Vorschriften geknüpfte Verordnung auf den Balearen automatisch hinfällig werden müsste.

Denn ein nationales spanisches Gesetz in der Angelegenheit gibt es noch nicht. Eine Verschärfung des Rauchverbots ist zwar in Arbeit, aber es ist völlig unklar, ob der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez nach dem angekündigten Wahltermin am 23. Juli noch im Amt bleiben kann. Dies gilt als wenig wahrscheinlich. Was die Inseln anbelangt, so wurde die in Coronafragen strenge sozialistisch geführte Regionalregierung bekanntlich am Sonntag abgewählt.

In Spanien darf überall außer auf den Balearen und in der Region Valencia auf Restaurantterrassen geraucht werden. Auf dem Archipel muss sich ein Nikotinsüchtiger weiterhin erheben und einen entlegenen Platz aufsuchen, um zu einem Glimmstängel greifen zu können. Tut er das nicht, kann er mit einem Bußgeld belangt werden.

Während der Pandemie hatte die sozialistisch geführte Regionalregierung die Gelegenheit genutzt, das Rauchverbot weiter einzuschränken. Es wurde von Restaurantinnenräumen, wo seit über zehn Jahren nicht geraucht werden darf, auf Terrassen ausgeweitet. Als Grund wurde die Ansteckungsgefahr mit Corona genannt.