Der Sommer in Spanien, somit auch auf Mallorca, wird heiß. Wie im vergangenen Jahr sollen die Temperaturen auch in den kommenden Monaten deutlich über dem Durchschnitt liegen. Die Prognosen für 2023 hat das spanische Wetteramt Aemet jetzt auf einer Pressekonferenz veröffentlicht. Bereits im Frühling war es deutlich wärmer als normalerweise üblich. Nach Angaben des Pressesprechers Rubén del Campo handelte es sich um den wärmsten Frühling seit 62 Jahren.

Nach aktuellen Prognosen wird der Sommer nicht nur sehr warm, sondern auch stürmisch. Ob es allerdings wärmer wird als im vergangenen Jahr, ist laut Aemet noch nicht absehbar. "Aber sicherlich wird es einer der fünf heißesten Sommer der letzten 30 Jahre." Der kalendarische Sommer startet offiziell am 21. Juni und dauert bis zum 23. September.

Die Niederschläge werden, mit Ausnahme von Kantabrien und der Kanarischen Inseln, zwischen 40 und 50 Prozent über dem Durchschnitt für diese Jahreszeit liegen. Allerdings wird es sich dabei nur um lokale Wärmegewitter handeln. Insgesamt wird im Sommer mit vermehrten Dürreperioden und erhöhter Waldbrandgefahr gerechnet. Ausgiebige Regenfälle, die die Natur ausreichend bewässern werden, sind nicht vor Herbst zu erwarten.

Wärmster Frühling seit 1961

Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet handelte es sich in diesem Jahr um den wärmsten Frühling seit 1961. Auf dem spanischen Festland lag die durchschnittliche Temperatur bei 14,2 Grad. Das entspricht 0,3 Grad mehr als den wärmsten Frühling, der zuletzt 1997 registriert wurde. Im April lag die Temperatur drei Grad über dem normalen Durchschnitt. Den aktuellen Auswertungen zufolge wurden die heißesten Tage zwischen dem 25. und 29. April registriert. Im Mai lagen die Temperaturen hingegen im Normalbereich.

Rekordsommer 2022

Bisher war 2022 das wärmste Jahr in Spanien seit Beginn der historischen Reihen im Jahr 1961 mit einer Durchschnittstemperatur von 15,4 Grad. Auf Menorca, Ibiza und Formentera wurde in diesem Jahr der zweitwärmste Sommer seit 2003 registriert. Auf den Balearen lagen die Temperaturen zwischen Juni und September etwa zwei bis vier Grad über dem Durchschnitt. Der Sommer 2022 wird auch wegen der höchsten jemals auf den Balearen gemessenen Temperaturen in Erinnerung bleiben: In Montuïri und Formentera wurden Tageswerte von 44,5 Grad verzeichnet.