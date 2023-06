Im Stadtteil Pere Garau von Palma de Mallorca haben zwei Jugendliche südamerikanischer Herkunft einen brutalen Angriff auf einen Mann verübt. Die Journalisten-Kollegen der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" veröffentlichten am Donnerstag ein Video mit den Aufnahmen der Attacke, das derzeit von einem Ermittlungsgericht auf Mallorca ausgewertet wird.

Der Vorfall soll sich am 30. Ma, gegen 16 Uhr ereignet habane. Das Opfer, das zu dem Zeitpunkt vom Einkaufen zurückkam, wurde von den beiden Übeltätern abgefangen und am ganzen Körper geschlagen. Der Mann fiel daraufhin zu Boden, wurde von den beiden Südamerikanern jedoch noch weiter getreten, sodass er mehrere Prellungen und eine Blutung in einem Gehörgang erlitt. Die beiden mutmaßlichen Täter begaben sich mit einem weiteren Verbündeten, der während des Vorfalls an einer Straße lauerte, auf die Flucht.

Bald darauf traf ein Krankenwagen ein und brachte den Verletzten in das Universitätskrankenhaus Son Espases. Die Mordkommission nahm sich des Falles an. Die Ermittlungen der Beamten brachten weitere Hintergründe zu dem Vorfall ans Licht: Vor der Attacke hätten sich die beiden Aggressoren mit zwei Mädchen in einem Gebäude in der Nähe des Tatorts aufgehalten, wobei eine der Jugendlichen die Stieftochter des Opfers war.

Es wird davon ausgegangen, dass das Mädchen, das ein schlechtes Verhältnis zu ihrem Stiefvater hatte, an dem Mann durch den Gewaltakt Rache nehmen wollte. Anhand der Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras konnten alle fünf Beteiligten, die drei jungen Männer und die beiden Mädchen durch die Polizei überführt werden, wobei ihnen Gewalt und Körperverletzung vorgeworfen wird.