Ihre Opfer waren vornehmlich Touristen, die mit Geldkarten ihre Parkgebühr am Automaten entrichteten: Die Polizei nahm am Dienstag drei Männer fest, die unter dringendem Tatverdacht stehen, Urlaubern in der Tiefgarage am Parc de la Mar in Palma zunächst trickreich die PIN-Nummern ihrer Geldkarten entlockt zu haben, um anschließend deren Geldbörsen zu klauen und hohe Geldbeträge abzuheben. Bislang hätten die Ermittler den Festgenommenen sechs konkrete Diebstähle nachweisen können, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Nach der Festnahme setzte ein Haftrichter die Tatverdächtigen unter der Auflage auf freien Fuß, sich der Stadt Palma nicht zu nähern. Aufgrund ähnlicher Delikte waren die drei Männer bereits im Januar auf den Kanarischen Inseln festgenommen worden.

Als sich im zurückliegenden Mai die Zahl der Anzeigen mit immer demselben Modus Operandi häuften, leitete die Nationalpolizei Ermittlungen ein. Die Tatverdächtigen passten demnach stets ortsunkundige Urlauber ab, denen sie ihre Hilfe beim Bezahlen der Parkgebühr anboten. Im Verlauf des Zahlungsprozesses merkten sie sich die eingegebenen PIN-Nummern. Im Anschluss entwendeten sie ihren Opfern trickreich das Portemonnaie und räumten die jeweiligen Konten leer.

Am Dienstag traten zwei der Festgenommen wiederholt in Aktion, ahnten aber nicht, dass sie Zivilfahnder bereits im Visier hatten. Kurze Zeit später klickten am Parc de la Mar die Handschellen. Ihren Komplizen nahm die Polizei anschließend in dessen Wohnung fest. Im Zuge von Wohnungs- und Autodurchsuchungen stellten die Beamten unter anderem große Mengen an Bargeld, zahlreiche Sonnenbrillen und eine fremde Geldbörse sicher. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an, die Polizei schließt nicht aus, dass die Zahl der Opfer erheblich höher liegt.