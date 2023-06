Am Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca ist ein deutscher Urlauber wegen sexueller Belästigung an zwei Stewardessen festgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag, 3. Juni, auf einem Flug von der Bundesrepublik auf die Baleareninsel.

Dem 41-jährigen deutschen Staatsbürger wird vorgeworfen, zwei Stewardessen während des Fluges mehrfach am Gesäß berührt zu haben. Einige Flugpassagiere wurden Zeugen des Vorfalls. Der Mann soll stark alkoholisiert gewesen sein. Das Bordpersonal hatte nach dem Übergriff umgehend die Polizei verständigt. Der 41-Jährige wurde daraufhin nach der Landung am Airport von Palma von der Guardia Civil festgenommen. Am darauffolgenden Morgen wurde der Mann einem Haftrichter in der Inselhauptstadt vorgeführt. Der Deutsche muss nun mit einem Gerichtsverfahren wegen sexueller Belästigung rechnen.