Die Gewalt gegen Taxifahrer auf Mallorca reißt nicht ab. Vier spanische Jugendliche, darunter zwei Minderjährige, sind jetzt festgenommen worden, weil sie einen Fahrer vor einer Diskothek in Palma zusammengeschlagen haben sollen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Sonntag meldete wurde, war es am 22. April im Gewerbepark Son Castelló in der Nacht zu dem schweren Vorfall gekommen.

Schwer verletzt hatte sich der Taxifahrer noch in sein Fahrzeug retten könne, er selbst rief den Dienst Samu-061 an und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei den zwei volljährigen Festgenommenen handelt es sich um polizeibekannte Kriminelle. Vertreter der Taxibranche hatten die Nationalpolizei zuvor eindringlich gebeten, die Suche nach den Tätern zu intensivieren. Ähnliche Nachrichten Falsche Taxifahrer rauben Urlauber auf Mallorca aus Gewalt-Video zeigt: Dieser Vorfall brachte das Fass für die Taxifahrer zum Überlaufen Immer wieder war es in den vergangenen Jahren auf Mallorca besonders nachts zu Zwischenfällen mit Taxifahrern gekommen. In Erinnerung ist noch ein Fall in Magaluf: Im Sommer des vergangenen Jahres war ein aus Argentinien stammender Taxifahrer von britischen Exzesstouristen übel zugerichtet worden.