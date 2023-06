Die Stiftung Palma Aquarium bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche und Rettung einer in Not geratenen Schildkröte in den Gewässern vor der Küste von Mallorca. Das Tier wurde zuletzt am Montagnachmittag zwischen den Buchten von Sa Calobra und Sant Vincenç gesehen. Dabei handelt es sich um ein Exemplar der Unterart "Caretta caretta".