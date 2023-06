Erstmals seit Menschengedenken hat eine Meeresschildkröte Eier am Can-Pere-Antoni-Strand in Palma de Mallorca gelegt. Das Areal wurde abgesperrt, wie das balearische Umweltministerium am Donnerstag mitteilte. Es seien 106 Eier gezählt worden, ein Bürger hatte die Behörden am Morgen über den erstaunlichen Fund informiert. Es handele sich um die erste registrierte Ei-Ablage überhaupt auf der gesamten Insel.

26 der Eier wurden inzwischen in ein Labor gebracht. Dort sollen sie künstlich ausgebrütet werden. Bei der Schildkröte handelte es sich um ein Exemplar der Unterart "Caretta caretta". Bis junge Schildkröten schlüpfen, werden 50 bis 60 Tage vergehen. 80 Eier liegen vor Ort noch im Sand. Experten sehen im fortschreitenden Klimawandel die Ursache für Phänomene dieser Art, denn Meeresschildkróten legen ihre Eier eigentlich in viel wärmeren Gefilden ab. Sollten Besucher irgendwo auf einem Strand der Insel eine Meeresschildkröte erblicken, müsse ein Abstand von 15 Metern eingehalten, um das Tier nicht zu stören, sagte der amtierende Umweltminister Miquel Mir. Auch Fotoaufnahmen mit Blitzlicht seien unbedingt zu unterlassen. Wer ein solches Tier sieht, solle sofort die Nummer 112 anrufen.