Gerade erst ist der Fahrdienst Uber auf Mallorca genehmigt und eingeführt worden. Seit einigen Tagen gibt es deswegen viel Ärger unter den Taxifahrern. Jetzt sind Fotos aufgetaucht, die sich in Windeseile über den Messengerdienst WhatsApp und soziale Medien verbreitet haben. Sie zeigen einen Uber-Fahrer, der nicht nur falsch geparkt hat, sondern auch noch hinter dem Steuer schläft. Die Fotos wurden in der bei Urlaubern beliebten Bucht Ses Illetes unweit von Palma aufgenommen, wie die MM-Schwesterzeitung "Última Hora" berichtet. Sie sollen Anfang Juni entstanden sein.

In beiden Fällen handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten, die mit entsprechenden Bußgeldern geahndet werden. Für das Schlafen im Auto können 200 Euro und für das Parken auf einem Zebrastreifen bis zu 500 Euro fällig werden. Erst am Donnerstag, 8. Juni, ist Uber auf Mallorca an den Start gegangen. In dieser Woche, am Mittwoch, war es zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen Uber- und Taxifahrern in Peguera in der Gemeinde Calvià gekommen. In einem Schreiben, das der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vorliegt, beklagte das Internet-Unternehmen eine "zunehmende Aggressivität" der Taxifahrer gegenüber Uber-Chauffeuren. Weiter hieß es in dem Schreiben, Uber bedauere, dass "Teile des Taxifahrerkollektivs unsere Chauffeure belästigen". Diese Art der Bedrohungen seien "nicht tolerierbar".

Auslöser des Hilferufs war offenbar ein Video, das am Mittwoch in den sozialen Netzwerken viral ging. Darin ist zu sehen, wie mehrere Taxifahrer in Peguera einen Uber-Chauffeur zur Rede stellen und unmissverständlich nahelegen, dass seine Präsenz unerwünscht sei. Der sichtlich eingeschüchterte Chauffeur, der sein Fahrzeug nicht verließ und den aufgebrachten Taxifahrern durch das geschlossene Fenster antwortete, kam bei diesem Zwischenfall ungeschoren davon. Dass dies in Zukunft nicht selbstverständlich sei, machte ein Taxifahrer mit deutlichen Worten klar: "Das wird nicht gut enden. Wir werden Fahrzeuge in Brand stecken."