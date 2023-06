Ein deutscher Mallorca-Tourist ist am Montag im Meer vor Cala Millor an der Ostküste der Insel gestorben. Das meldet das Nachrichtenportal "Crónica Balear". Das Unglück habe sich gegen 12 Uhr mittags an dem Strandabschnitt der Gemeinde zugetragen, der zu Son Servera gehört. Der Mann habe sich zunächst auffällig im Wasser verhalten, auf die Frage der Rettungsschwimmer, ob es ihm gutgehe, jedoch mit "ja" geantwortet.

Einige Minuten später aber, so die "Socorristas", habe der 61-Jährige, der nach Angaben von "Crónica Balear" gemeinsam mit seiner Frau auf der Insel Urlaub machte, leblos im Wasser getrieben. Die Rettungsschwimmer zogen ihn daraufhin aus dem Meer und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Aber: Als diese auch nach mehr als 40 Minuten erfolglos blieben, wurde die Herzmassage eingestellt und der Tourist von einem Arzt für tot erklärt. Die Sanitäter gehen davon aus, dass der Mann einen Herzinfarkt erlitten hat. Näheres sollen Ermittlungen der Guardia Civil und eine Obduktion klären.