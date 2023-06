Ein Rastplatz am 497 Meter hohen Sóller-Pass im Tramuntana-Gebirge, wo sich oft Radfahrer nach ihrer anstrengenden Bergfahrt ausruhen, wird dem Besitzer eines anliegenden Restaurants zunehmend zum Dorn im Auge. Denn einige der "Besucher", die dort die spektakuläre Fernsicht auf die Bucht von Palma genießen, hinterlassen nicht nur ihren Müll an dem Ort, sondern verrichten auch ihr Geschäft in so mancher Ecke des Aussichtspunktes. Auch der ein oder andere Mietwagenfahrer, dem die Blase drückt, soll sich dort schon erleichtert haben.

Es versteht sich von selbst, dass dieser Anblick und der Gestank wiederum eine abschreckende Wirkung auf die potenziellen Restaurantbesucher haben. In seiner Not wusste sich nun der Gastronom zu helfen und stellte ein Schild mit folgendem Schriftzug auf: "No es un baño publico! Orinar prohibido". Und damit es auch jedem Urlauber in seiner eigenen Sprache einleuchtet, dass er sich an die gewöhnlichen Umgangs- und Verhaltensnormen zu halten hat, ist die Warnung des sichtlich genervten Restaurantinhabers auch auf Englisch und Deutsch zu lesen. "Bitte pinkeln Sie nicht in meinen Vorgarten". Der Sóller-Pass führt von Bunyola aus kommen ab den Gärten von Alfàbia über das Tramuntana-Gebirge ins Orangental. Auf der anderen Seite des Bergkamms liegt Sóller. Für Autofahrer exitsiert mit dem mittlerweile nicht mehr gebührenpflichtigen Sóller-Tunnel eine deutlich schnellere Alternative. Bei Radsportlern ist der Pass mit seinen Serpentinenstraßen aber sehr beliebt.