Angesichts des während der Johannisnacht (23./24. Juni) erwarteten Andrangs am Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma de Mallorca wird die dort befindliche Eiablagestelle einer Wasserschildkröte besonders geschützt. Ein Nationalpolizist und ein Mitarbeiter der Umweltbehörde der Balearen sollen laut der Stadtverwaltung dann verhindern, dass Unbefugte sich dem abgesperrten Areal nähern.

Anfang Juni hatte dort erstmals seit Menschengedenken eine Wasserschildkröte Eier abgelegt und eingegraben. Einige davon wurden entfernt, damit sie künstlich ausgebrütet werden können, andere wurden an Ort und Stelle belassen. Der Strand von Can Pere Antoni ist traditionell besonders voll, wenn die Johannisnacht gefeiert wird. Tausende finden sich ein, um an Feuern zu sitzen und zu speisen oder im bereits warmen Meer zu baden. Experten sehen im fortschreitenden Klimawandel die Ursache für Phänomene wie die Ablage auf einem Mallorca-Strand, denn Meeresschildkróten legen ihre Eier eigentlich in viel wärmeren Gefilden ab. Sollten Besucher irgendwo auf einem Strand der Insel eine Meeresschildkröte erblicken, müsse ein Abstand von 15 Metern eingehalten, um das Tier nicht zu stören, sagte der amtierende Umweltminister Miquel Mir. Auch Fotoaufnahmen mit Blitzlicht seien unbedingt zu unterlassen. Wer ein solches Tier sieht, solle sofort die Nummer 112 anrufen.