Die Lokalpolizei in Alcúdia hat einen Mann zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro verdonnert, weil er in betrunkenem Zustand mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Freitag um halb elf Uhr nachts. Die Beamten wurden von einem Anwohner alarmiert, der meldete, dass ein betrunkener Radfahrer in der Nähe des Kreisverkehrs von Can Fumat gestürzt sei. Eine Streife der Ortspolizei von Alcúdia begab sich daraufhin an den Unfallort, um dem Mann zu helfen, und fand ihn leicht verletzt neben dem römischen Theater auf der Straße liegen.

Da die Beamten vermuteten, dass er unter Alkoholeinfluss stand, führten sie einen Atemalkoholtest durch und stellten dabei einen Wert von 1,08 mg/l fest. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann das Fahrrad kurz vor dem Unfall gestohlen hatte. Die Lokalpolizei von Alcúdia bittet den Besitzer des Fahrrads, wenn er es wiederhaben möchte, sich mit den erforderlichen Unterlagen zum Nachweis seines Eigentums auf die Polizeiwache zu begeben. Das Fahrzeug, ein grauer Rockrider ST 100, hat einen Wert von 260 Euro.