Die zwölfjährige Tochter musste alles mit ansehen! In Santa Ponça im Südwesten von Mallorca ist es am Wochenende zu einem schrecklichen Vorfall gekommen. Zwei Kampfhunde sprangen über den Zaun des Grundstücks einer Villa mit Pool und stürzten sich auf den dort lebenden Border Collie Leia. Gemeinsam verbissen sie sich in dem Tier, das mit aller Macht versuchte, sich zu befreien. Im Hintergrund des Videos von dem Vorgang sind die verzweifelten Schreie der Besitzerin zu hören, die laut "Hilfe, Hilfe" ruft.

Ähnliche Nachrichten Pitbull biss Polizist in Gesicht und Gesäß: Urteil auf Mallorca gefällt Mehr ähnliche Nachrichten Wegen der Größe der angreifenden Tiere traut sich die Frau nicht, auf die Terrasse zu gehen. Der Tochter ruft sie schließlich zu: "Ruf die Polizei". Und gesagt, getan: Das Mädchen wählt die 112 und wenig später rücken die Beamten an. Schließlich lassen die beiden dunklen Hunde von Leia ab. Der Border Collie trägt bei der Attacke Verletzungen davon und muss mehrere Tage in einer Tierklinik behandelt werden, mittlerweile geht es ihm aber wieder gut. Bei den Besitzern hat der Angriff ein Trauma hinterlassen. "Wir gehen nicht mehr in den Garten, verlassen und betreten das Haus nur noch durch die Garage." Leia war drei Tage im Krankenhaus, jetzt geht es ihr wieder gut. Die beiden Nachbarshunde wurden von der Polizei mit einer 15-tägigen Quarantäne belegt und dürfen das Grundstück nicht verlassen. Sobald sie das Haus verlassen, müssen sie einen Maulkorb tragen. Ob die Halter mit weiteren Konsequenzen rechnen müssen, ist unklar. Leias Besitzern sagt: "Am liebsten würde ich die Berliner Mauer zwischen meinem und ihrem Grundstück aufbauen lassen."