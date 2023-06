In der Innenstadt von Palma de Mallorca brauchten einige Fahrgäste an diesem Montagmorgen viel Geduld. Ein Gelenkbus des Unternehmens TIB hat beim Wenden an der Kreuzung zwischen den Straßen Caro und Comte de Barcelona (nahe Santa Catalina) die Straße blockiert, sodass nur ein aufwendiges Manöver das Fahrzeug wieder auf die richtige Spur bringen konnte.

Da sich der Vorfall in der Hauptverkehrszeit gegen 7.30 Uhr ereignete, kam es zu langen Staus in der Gegend. Die Passagiere mussten zwischenzeitlich aus dem Bus aussteigen, damit der Fahrer den Gelenkbus um die Kurve lenken konnte. Nach mehreren Minuten wurde die Fahrt schließlich fortgesetzt. Das Busnetz auf Mallorca ist gut organisiert und bietet daher eine gute Alternative zum Autofahren. Es gibt zwei öffentliche Busunternehmen, die EMT, deren Buslinien durch Palma und die umliegenden Gebiete führen, sowie die gelb-roten TIB-Überlandbusse, die die Dörfer und Städte auf der ganzen Insel mit Palmas Busbahnhof verbinden. Weitere Informationen über Abfahrtszeiten und Preise gibt es auch auf deutscher Sprache auf der Webseite des Unternehmens TIB.