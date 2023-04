Nach dem Airport-Bus A11, der in den Südwesten von Mallorca fährt, hat die Überlandbusgesellschaft TIB jetzt auch den Fahrplan für die Linie A32 veröffentlicht. Die Busse fahren seit Freitag, 1. April, vom Airport direkt in den Norden der Insel, und zwar nach Alcúdia, zur Playa de Muro und nach Can Picafort. Neue Endhaltestelle ist in der Region der östlich von Can Picafort gelegene Strand von Son Bauló.

Der erste A32-Bus verlässt den Flughafen täglich bis zum 31. Oktober um 8.20 Uhr, der letzte verlässt den Airport um 0 Uhr. Der erste Bus von Son Bauló Richtung Airport ist bereits um 4 Uhr am Start, der letzte um 20.10 Uhr. Die Fahrt dauert fast anderthalb Stunden, auch in Sa Pobla und Inca werden Stopps eingelegt. Ebenfalls seit dem 1. April verkehren die Busse der Linie A11. Sie verbinden den Airport mit den Ferienorten Son Caliu, Palmanova, Magaluf, Santa Ponça, Peguera und Camp de Mar. Zahlt man mit Kreditkarte, kostet die Fahrt 8,10 Euro, bar werden 13,50 Euro fällig. Demnächst wird auch noch die Airport-Buslinie nach Cala Millor und Cala Bona wieder in Betrieb genommen. Ähnliche Nachrichten Grüner Wasserstoff: Tui wird Urlauber in Öko-Bussen über Mallorca kutschieren Innovativ und nachhaltig: Drei neue Wasserstoffbusse in Palma im Einsatz Airportbusse haben den Vorteil, dass man nicht umständlich mit Gepäck an der zeitweise übervölkerten Plaça d'Espanya in Palma umsteigen muss. Es ist zudem möglich, direkt vor einigen bedeutenden Strandhotels auszusteigen, etwa an der Playa de Muro oder in Magaluf und in Palmanova.