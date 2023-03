Als erstes touristisches Top-Reiseziel der Welt wird Mallorca Wasserstoffbusse für Urlauber auf die Straße bringen. Wie Tourismusminister Iago Negueruela und Tui-CEO Sebastian Ebel am Mittwoch bekannt gaben, sollen die Kleinbusse bereits in diesem Sommer als Touristen-Shuttle eingesetzt werden. Die Vereinbarung wurde im Rahmen eines Ortsbesuchs in der Wasserstofffabrik in Lloseta geschlossen. „Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit Tui auch auf diesem Gebiet”, so Negueruela. Ebel unterstrich indes noch einmal die „hervorragenden” Buchungszahlen für diesen Sommer.

Ziel des Projekts ist es, die Wasserstoffbusse auf Strecken zwischen dem Flughafen und den Hotels einzusetzen, also als klassische Pauschalurlauber-Transporte. Entsprechende Gespräche habe man bereits auf der Reisemesse ITB in Berlin vor zwei Wochen geführt, hieß es von Tui. In den kommenden Jahren könne man sich auch vorstellen, die gesamte Flotte der Shuttle-Busse in Spanien auf grünen Wasserstoff umzustellen, was aber ein deutlich aufwendigeres und auch teureres Unterfangen sein wird.

Als Voraussetzung für solch ehrgeizige Projekte nannten die Verantwortlichen von Tui den Bau von Wasserstofftankstellen, beispielsweise am Flughafen von Palma. Da kommt es gelegen, dass auch Palmas Stadtwerke EMT in diesen Tagen die ersten wasserstoffbetriebenen Busse in ihre Flotte aufgenommen haben. Auch der erste vollelektrische Stadtbus hat in den vergangenen Tagen in Palma seinen Betrieb aufgenommen. Die Balearen-Regierung hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Mallorca in den kommenden Jahren zur Vorreiterin in Sachen emissionsfreier Nahverkehr zu machen.