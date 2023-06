Beamte der Guardia Civil haben auf Mallorca einen australischen Urlauber festgenommen, der seine Freundin offenbar mit dem Aufladekabel seines Handys erdrosseln wollte. Der Vorfall soll sich in der Nacht zum Freitag in einem Haus in Santa Maria del Camí zugetragen haben. Dem 57-Jährigen wird vorgeworfen, dort auf die 60-Jährige losgegangen zu sein, weil diese sich eine Zigarette angesteckt hatte.

Nach Aussage einer Freundin, der das Haus gehört, hasst der Mann das Rauchen. Zunächst soll er laut Guardia Civil seine Begleiterin an eine Wand gedrückt und gewürgt haben, dann habe er sich das Aufladekabel genommen, dieses um den Hals der Frau gelegt und zugezogen. Zu dem Aggressionsanfall hatte wohl auch die Tatsache beigetragen, dass die Frau in einem getrennten Zimmer schlafen wollte. Als die Hausbesitzerin die Frau in Schockzustand vorfand, rief sie die Guardia Civil an. Die nahm den Mann mit, ein Richter ließ diesen gegen Auflagen aber wieder auf freien Fuß. Dem Mann wurde aufgetragen, sich von der Frau fernzuhalten, um die Einweisung in U-Haft zu vermeiden. Beide reisten inzwischen in getrennten Flugzeugen in ihre Heimat Australien ab.