Bereits am Wochenende hatte MM über die brutale Golfschläger-Attacke des Türstehers eines Ballermann-Lokals auf einen Urlauber berichtet. Jetzt ist ein Schock-Video aufgetaucht, das den Angriff zeigt. Darauf zu sehen ist, wie es offenbar vor der Kneipe zu einem Wortgefecht mit dem Urlauber kommt. In dessen Folge verlässt der Türsteher – ein Osteuropäer – mit einem Golfschläger in der Hand das Etablissement und läuft direkt auf den niederländischen Touristen zu. Als dieser zum Faustschlag ausholt, beginnt der Türsteher mit dem Schläger auf ihn einzudreschen.

Ähnliche Nachrichten Ein Türsteher an der Playa de Palma attackiert Gast mit einem Golfschläger Im Rahmen der Prügelei geht der Urlauber zu Boden, der Türsteher schlägt dann weiter mit der "Waffe" auf ihn ein. Erst nach etwa einer halben Minute schreiten herumstehende Urlauber ein, drängen den Angreifer zurück. Bei dem Urlauber handelt es sich um einen 30-jährigen Fußballer aus den Niederlanden, der sich auf einer Party-Reise mit seinem Club befand. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Darin gibt er zu Protokoll, im Inneren des Lokals mit einem anderen Urlauber aneinandergeraten zu sein. In der Folge sei der Sicherheitsmann aufgetaucht und ihm gegenüber aggressiv geworden. Der Türsteher wurde nach der Attacke von der Polizei festgenommen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, soll er wegen anderer Delikte polizeibekannt und Mitglied eines Rockerclubs sein, der sich erst kürzlich auf der Insel niedergelassen hat.