Die Beamten der Nationalpolizei haben den Türsteher eines Nachtclubs nahe der Playa de Palma festgenommen, weil er einen Besucher mit einem Golfschläger auf den Kopf geschlagen haben soll. Der Angriff fand in der Nacht von Freitag auf Samstag statt. Wie Quellen aus Justizkreisen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora mitteilten, sei das Opfer ein niederländischer Staatsbürger. Dieser habe zuvor sowohl die Angestellten des Lokals massiv belästigt und begrapscht als auch die anderen Besucher des Etablissements bedrängt.

Das Sicherheitspersonal wurde von den Angestellten alarmiert und entschied sich, den Störenfried sofort hinauszuwerfen. Der Mann, der mit einer Gruppe von Freunden in der Diskothek war, geriet dabei mit einem von ihnen in eine Auseinandersetzung. Der Türsteher soll daraufhin einen Golfschläger ergriffen und dem Niederländer auf den Kopf geschlagen haben. Der Verletzte begab sich anschließend in ein Krankenhaus, wo seine Platzwunde mit mindestens vier Stichen genäht worden sein soll.

Der Mitarbeiter des Sicherheitspersonals des Nachtclubs wurde am Samstagnachmittag der Justiz überstellt. Er machte von seinem Recht Gebrauch, vor der diensthabenden Untersuchungsrichterin in Palma die Aussage zu verweigern und wurde anschließend auf freien Fuß gesetzt.