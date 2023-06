Ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Dienstag nahe der Ortschaft Son Serra de Marina an den Folgen eines schweren Unfalls verstorben. Informationen von MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge steuerte der Fahrer gegen 13 Uhr aus bislang unbekannten Gründen das schwere Fahrzeug gegen eine Mauer. Infolge des gewaltigen Aufpralls sei der Lkw auf die Seite gekippt und das Führerhaus dabei zusammengedrückt worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten mit Spezialschneidegerät anrücken, um den zu diesem Zeitpunkt bewusstlosen 53-Jährigen aus der Kabine zu befreien. Trotzdem kam alle Hilfe zu spät, etwa eine Stunde später erlag der Verunglückte seinen schweren Verletzungen. Die Polizei sperrte den Unfallbereich an der Ma-3330 zeitweise weitläufig ab. Bei der Unglücksstelle handelt es sich um einen sogenannten Unfallschwerpunkt (punto negro), an dem sich in der Vergangenheit bereits zahlreiche Zwischenfälle ereigneten.