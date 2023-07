Der schönste Strand Spaniens befindet sich auf den Balearen, genauer gesagt auf der Mallorca-Nachbarinsel Formentera. Das geht aus dem aktuellen Ranking des australischen Reiseführers Lonely Planet hervor. Dabei handelt es sich um Ses Illetes de Formentera. Der Strand befindet sich inmitten des Naturschutzgebiets Parque Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera und erstreckt sich über einen 1,5 Kilometer langen, weißen Sandstrand mit kristallklarem Wasser.

Rund 60.000 Personen nahmen an der Umfrage teil. Der Strand Ses Illetes ist wiederholt der Lieblingsstrand der Lonely-Planet-Reisenden. Auch in den vergangenen Jahren wurde er zur schönsten Playa in Spanien gewählt.



Auch ein Strand auf Mallorca hat es unter die Top Ten geschafft: Der Naturstrand Es Trenc wurde von den Teilnehmern zum viertbesten Strand Spaniens gekürt. Er ist Teil eines naturgeschützten Gebietes in der Gemeinde Campos. Hinter dem langgezogenen Sandstrand liegen Salinen zur Meersalzgewinnung. Der Strand erstreckt sich im Nordwesten von Sa Ràpita bis zur Colònia de Sant Jordi im Südosten.

Insgesamt 32 Stränden auf dem spanischen Festland und den Inseln standen bei dem Ranking zur Auswahl. Schließlich setzte sich der Strand Ses Illetes mit 59 Prozent zu 41 Prozent gegen den Strand Rodas auf den Cies-Inseln in Galicien durch. Auf den Plätzen drei und vier wählten die Reisenden den Strand von Coferte auf Fuerteventura und eben den Strand Es Trenc auf Mallorca.