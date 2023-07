Lauras Freunde und ihre Familie haben nur ein Ziel: Das 14-jährige Mädchen mit Hörproblemen soll so schnell wie möglich wieder ihre beiden Cochlea-Implantate tragen können, die ihr am vergangenen Samstag am Strand neben dem Yachtclub von Arenal aus der Tasche gestohlen wurden. Laura hatte mit ihren Freunden einen Nachmittag am Strand verbringen wollen.

"Sie ist ein verantwortungsbewusstes Mädchen, das sehr aufgeregt war", erklärt ihre Mutter Jessika, die ein Bild von einem der beiden Implantate in den sozialen Medien veröffentlicht hat, das Stunden später wiedergefunden wurde. "Wir haben Anzeige bei der Polizei erstattet, und wir waren alle sehr aktiv", fügt sie hinzu und bedankt sich für "die Zeichen der Unterstützung, die wir erhalten haben". Ähnliche Nachrichten Zuvor festgenommene Diebe überfallen deutschen Urlauber an der Playa de Palma Mehr ähnliche Nachrichten Laura benötigt beide Implantate, um richtig hören zu können. Sie weist darauf hin, dass weder die Mobiltelefone noch die Geldbörsen gestohlen wurden. "Sie haben nur eine kleine rosafarbene Tasche mit den beiden Implantaten mitgenommen", erinnert sich Mutter Jessika. Kurze Zeit später fand ein Straßenverkäufer eines der beiden Geräte am Ufer, das nass war, und informierte die örtliche Polizei darüber. "Wir trocknen es, um zu sehen, ob wir es benutzen können, aber das ist nicht einfach...", bedauert die Mutter des Mädchens, die auf Neuigkeiten wartet. Beide beschleicht das Gefühl, dass sie lange warten müssen, bis Laura wieder richtig hören kann, wenn das fehlende Gerät nicht wiedergefunden wird und funktioniert, oder das vorhandene nicht wieder eingesetzt werden kann. "Diese Geräte werden von der Sozialversicherung zur Verfügung gestellt, und es ist ein langwieriger Prozess", sagt Jessika, die jeden um Hilfe bittet, der Informationen liefern kann oder ein solches Gerät findet. Alles, damit Laura in ein normales und gewöhnliches Leben zurückkehren kann. Sachdienliche Hinweise an: Redaktion red@mallorcamagazin.net