Ein 20-jähriger Deutscher, der in einer Diskothek in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca einer Frau offenbar an den Po griff, ist von dieser blutig geprügelt worden. Laut der Guardia Civil trug sich der Vorfall in der Nacht zum Samstag gegen 4 Uhr zu. Die Frau verletzte den Bundesbürger mit einer Glasflasche am Kopf. Der junge Mann musste von Sanitätern einer herbeigeeilten Ambulanz versorgt werden.

Ähnliche Nachrichten Haus-Aussperrung in Port d'Andratx: Zoff zwischen Deutschen zieht sich hin Augenzeugen zufolge hatten der Deutsche und ein Bekannter bereits die gesamte Nacht auch andere Diskotheken-Besucherinnen in dem an der Avenida Mateo Bosch gelegenen Lokal belästigt und unsittlich berührt. Die an dem Vorfall beteiligten Personen wurden von Beamten der Guardia Civil eingehend befragt. Festgenommen wurde niemand. Port d'Andratx gilt zwar nicht als Hotspot von Exzesstouristen wie Magaluf oder die Playa de Palma, doch in den vergangenen Jahren kam es dort wiederholt im Nachtgewerbe zu Zwischenfällen. In der Regel ist der Ort Anziehungspunkt von gehobenen Touristen, nicht wenige Bundesbürger besitzen dort Ferienimmobilien.