Mallorca boomt in der Hochsaison 1992. Die Touristen kommen in Scharen, Mattis’ Bieradler hat rund um die Uhr geöffnet, die Kellner gehen auf dem Zahnfleisch. Matti jedoch hat das Potenzial erkannt, er will weiter expandieren. Doch die Möglichkeiten sind begrenzt. Zwar wird die Playa Anfang der 1990er Jahre von feierwütigen Urlaubern überflutet, doch es mangelt an Raum und Personal für größere Unternehmungen.

Manuel Díaz hat sich mittlerweile als Platzhirsch an der Playa etabliert und damit begonnen, von allen Kneipen- und Cafébesitzern an der Playa de Palma Schutzgeld zu fordern. Nur Matti weigert sich standhaft zu zahlen. Als er Manuel Díaz öffentlich brüskiert, entbrennt ein erbitterter Kampf, der nicht nur die Familie Adler, sondern auch die Angestellten in Gefahr bringt. Das Personal des Bieradlers wird bedroht und muss für Mattis Starrköpfigkeit büßen. Es ist ein unfairer Kampf, in dem beide Gegner immer übler spielen. In der Zwischenzeit hat sich Mattis Frau Sylvie auf der Insel arrangiert. Die Ehe der Adlers scheint nach außen stabil. Doch der Schein trügt: Matti befindet sich in einem Dilemma, das für ihn schier unlösbar ist. Er hat sich Hals über Kopf in die ehemalige Kellnerin Bianca – die nun als Bookerin im konkurrierenden Laden Paradiso arbeitet – verliebt. Seit anderthalb Jahren haben die beiden eine heimliche Liebesbeziehung. Matti plagt sein schlechtes Gewissen, doch er scheut sich, klare Verhältnisse zu schaffen. Eine Trennung kommt für ihn nicht infrage, denn seine Loyalität zu Sylvie und den gemeinsamen Kindern Katja und Dennis ist viel zu stark. Die erste Folge "Die Allianz" der zweiten Staffel der Mallorca-Serie "Der König von Palma" mit Henning Baum und Heike Makatsch wird am Dienstag, 11. Juli, ab 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Im Anschluss zeigt der Privatsender bis 23 Uhr zwei weitere Folgen. Erst vor einer Woche war die neie Staffel auf Mallorca vorgestellt worden.