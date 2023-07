Auf Mallorca wird es in den kommenden Tagen noch heißer als ohnehin schon. Nach 35 Grad am Montag wird in der Mitte der Insel am Dienstag mit 42 bis 43 Grad gerechnet. Vor allem in Sa Pobla, Inca und Llubí müssen die Menschen mit extrem hohen Werten rechnen. Laut dem Wetterdienst Aemet entspricht dies einer gefühlten Temperatur von 50 Grad. Deswegen gilt an jenem Tag im "Pla", der Ebene in der Inselmitte, sowie im Norden und Nordosten die Warnstufe Orange. Ausdrücklich wird nicht ausgeschlossen, noch die Warnstufe Rot auszurufen.

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll extrem warm werden. Örtlich fallen die Werte nicht unter 30 Grad. Am Mittwoch gilt dann im Südwesten und Süden die Warnstufe Orange. In der Luft findet sich dann auch wie bereits am Montag Sahara-Sand. Der Grund dafür ist, dass die Hitzewelle von Luft aus Nordafrika befeuert wird. Der Wind schafft keine Abkühlung, denn er weht nur sehr schwach. 10/07 11:42 #AEMET adelanta #FMA por temp. max en Baleares. Activos PASADO MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:42 Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/fF6kjlsrkJ https://t.co/1yGG3Dci40 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) July 10, 2023 Bereits am Sonntag waren auf der Insel schwer erträgliche hohe Werte erreicht worden: Spitzenreiter war Llucmajor mit 38 Grad, 37 Grad wurden in Porreres, Sineu und Petra gemessen. In Binissalem, Sa Pobla und Santa Maria stiegen die Werte auf 36 Grad. Angesichts dessen wurden die Bürger aufgerufen, viel zu trinken, sich nicht allzu viel zu bewegen und sich möglichst im Schatten aufzuhalten. Ab Donnerstag soll sich die Lage zögerlich ändern, denn dann dreht der Wind auf Nord, und nicht mehr so heiße Luft gelangt zur Insel. Es wird für jenen Tag "nur" noch mit 33 bis 34 Grad gerechnet. Die Nachtwerte sollen auf 24 Grad heruntergehen.