Am Montagmorgen hat ein Mann versucht, ein Neugeborenes aus dem Krankenhaus Son Llàtzer in Palma de Mallorca zu entführen. Wie die Polizei in einer Presseerklärung mitteilte, konnte der Täter jedoch festgenommen werden.

Mehrere Zeugen wurden auf den Vorfall in dem Moment aufmerksam, als der mutmaßliche Kinder-Dieb dabei war, das Krankenhaus mit dem Baby im Arm zu verlassen. Das Sicherheitspersonal von Son Llàtzer konnte ihn jedoch dabei hindern und verständigte sofort die Polizei, die daraufhin umgehend eintraf und die Person festnahm. Eine auf Entführungsdelikte spezialisierte Ermittlertruppe hat sich nun des Falles angenommen. Die genauen Ursachen für die vermeintliche Kindesentführung sind nach wie vor unklar.