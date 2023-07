Beamte der spanischen Nationalpolizei haben einen 34-Jährigen festgenommen, der sich in einem Hotelzimmer an der Playa de Palma an einer deutschen Urlauberin vergangen haben soll. Dem bereits am Sonntag abgeführten Russen wird vorgeworfen, die Frau mehrfach unsittlich berührt zu haben. Zuvor hatte die betrunkene Touristin den Mann gebeten, sie von der Diskothek, in der beide mit anderen Bekannten gefeiert hatten, zum Hoteleingang zu begleiten. Bereits dort soll der Mann übergriffig geworden sein.

Die Bundesbürgerin konnte ihren Aussagen zufolge zunächst fliehen und hielt vor dem Hotel eine Patrouille der Nationalpolizei an. Sie erstattete Anzeige. Am Morgen wachte die Frau, wie sie später aussagte, auf und entdeckte den Mann erneut in ihrem Zimmer. Wieder soll er zudringlich geworden sein.

Die Deutsche gab an, eine Flasche auf den 34-Jährigen geschleudert zu haben. Dieser sei dann über den Balkon geflohen. Polizeibeamte trafen den Mann dann in seinem eigenen Zimmer an und führten ihn ab. Er wurde inzwischen unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Das mutmaßliche Opfer hat Spanien verlassen.

In der Hochsaison kommt es in Urlaubergegenden, wo sich Exzesstouristen konzentrieren, immer wieder zu Übergriffen. Dabei waren in den vergangenen Jahren auch deutsche Staatsbürger involviert.