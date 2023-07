Der Hotelier Pedro Marín ist am Mittwoch von den Mitgliedern des Hotelverbands Playa de Palma zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt worden. Das Votum für Marín fiel einstimmig aus, er übernimmt damit ab sofort die Amtsgeschäfte seines Vorgängers José Antonio Fernández Alarcón. Im Rahmen seiner ersten Rede als Vorsitzender gab Marín seine höchste Priorität als Repräsentant des größten Hotelverbands auf den Balearen bekannt: "In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Palma dem Standort Playa de Palma seine Vitalität zurückgeben und einen Qualitätstourismus etablieren."

Maríns Vorgänger Fernández sparte nicht mit Lobeshymnen auf seinen Nachfolger. Der Hotelverband Playa de Palma könne sich "keinen besseren Vorsitzenden wünschen", denn Marín sei von klein auf quasi in das hohe Amt hineingewachsen. Damit spielte Fernández auf dessen Vater an, der seinerzeit dem Hotelverband 16 Jahre vorstand. Marín nahm das Amt "mit großer Freude" an, warnte aber zugleich vor den Herausforderungen, vor dem die Branche an dem traditionsreichen Strandabschnitt stehe. Oberstes Ziel sei, den vielfach niveaulosen Tourismus von der Playa de Palma zu verbannen und gleichzeitig den Weg für einen "qualitativ hochwertigen Tourismus zu ebnen", sagte Marín.

Dem Hotelverband Playa de Palma gehören gegenwärtig 114 Unternehmen mit einer verfügbaren Gesamtbettenzahl von rund 34.000 Plätzen an. Drei Stellvertreter stehen Marín während seiner Amtszeit zur Seite: Margarita Mayol Amengual, José Antonio Fernández Alarcón und Catalina Salvà Roig.