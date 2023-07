In Palmas Innenstadt ist es am Freitag erneut zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. An der Plaza de las Columnas im Stadtviertel Pere Garau überrollte gegen 18.30 Uhr ein Autofahrer einen Radfahrer. Letzterer blieb nach dem Zusammenstoß vorübergehend bewusstlos am Boden liegen, wie auf einem Foto von MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zu erkennen war. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge lag die Schuld beim Radfahrer, der vor Überquerung des Platzes die anderen Verkehrsteilnehmer offenbar nicht zur Kenntnis genommen hatte. Den abbiegenden Autofahrer traf keine Schuld. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Derweil erlag die am Mittwoch von einem betrunkenen Autofahrer (MM berichtete am Donnerstag) überfahrene Joggerin am Freitag ihren schweren Verletzungen. Die 44 Jahre alte Frau war am Strandboulevard Paseo Marítimo in Palma beim Warten an einer Fußgängerampel von dem Auto frontal angefahren worden. Der Unfallfahrer flüchtete zunächst, wurde von der Polizei aber am selben Tag noch festgenommen. Ein Alkoholtest ergab, dass er mit 0,6 Promille am Steuer saß.