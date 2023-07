Die riesige Rhizostoma luteum, eine der häufigsten Quallenarten in unseren Gewässern, wird dieses Jahr offenbar nicht nach Mallorca kommen, wie Forscher des Sistema d'Observació i Predicció Costaner de Balears (SOCIB) jetzt bekannte gegeben haben. Rhizostoma luteum, auch bekannt als "Goldene Qualle" oder "Kugelqualle", ist eine marine Art der Würfelquallen. Diese imposante Art zeichnet sich durch ihre beeindruckende Größe und auffällige goldgelbe Farbe aus.

Die einzigartige Qualle wird in den Gewässern der Balearen in Zukunft weniger häufig anzutreffen sein. Der Hauptgrund dafür liege in der Erwärmung des Mittelmeeres, erklärt der Leiter der Forschungseinrichtung Antoni Grau. "Die Qualle ist aufgrund der jüngsten Hitzewelle im Norden Spaniens an der Küste von Kantabrien aufgetaucht. Allerdings bevorzugt sie subtropische Gewässer und ist daher häufiger in den Kanarischen Inseln zu finden. Sie lebt weder in kaltem Wasser noch in zu heißen Gebieten wie unseren Inseln."

Diese Entwicklung stelle eine bemerkenswerte Veränderung dar und werfe Fragen über die Zukunft des marinen Ökosystems der Balearen auf. Anwohner und Besucher müssen sich möglicherweise darauf einstellen, dass die einst gängige Riesenqualle seltener in den Gewässern um Mallorca anzutreffen sein wird. Die Experten des SOCIB werden die Situation weiter beobachten und Daten sammeln, um das Verhalten der Rhizostoma luteum besser zu verstehen und mögliche künftige Auswirkungen auf die heimische Tierwelt und das Ökosystem abzuschätzen. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, Strategien für den Schutz und die Erhaltung der marinen Vielfalt in der Region zu entwickeln.

Trotz ihrer beeindruckenden Größe und auffälligen Farbe ist Rhizostoma luteum im Allgemeinen für den Menschen ungefährlich. Ihre Nesselzellen sind für den Menschen nicht stark genug, um ernsthafte Schäden zu verursachen. Dennoch sollte man vorsichtig sein, wenn man ihnen zu nahe kommt, da leichte Hautreizungen auftreten können.