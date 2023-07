Das Künstlerkollektiv El Carreró de l'Art hat eine bewundernswerte Initiative ergriffen, um den Ortskern von Porto Cristo, einem malerischen Küstenort auf Mallorca, durch künstlerische Aktionen zu verschönern und so sein Image zu verbessern. In Zusammenarbeit mit der Galerie Margarita setzen sie sich dafür ein, das Dorf durch Kunstwerke und Wandgemälde neues Leben einzuhauchen.

Der erste Künstler, der sich an diesem ehrgeizigen Projekt beteiligt hat, ist Juan Carlos Núñez, der sich unter dem Pseudonym “NUS” auf der Insel einen Namen gemacht hat. Seit einem Monat arbeitet er an einem faszinierenden Wandgemälde an einer Treppe im Ortskern. Die Treppe befand sich bislang in einem desolaten Zustand und erstrahlt jetzt in neuem Glanz.

Das Gemälde ist eine Hommage an die balearische Flora und Fauna und enthält Motive, die vor allem Kinder ansprechen sollen. Es erstreckt sich entlang der Mauer eines Bougainvillea-Gartens und endet in einem wunderschönen Monarchfalter, der als Symbol für positive Veränderung und Transformation steht. Die Treppe, die einst nur ein einfacher Durchgang war, ist jetzt zu einem beliebten Foto-Spot für Besucher des Ortes geworden und zieht Touristen und Einheimische gleichermaßen an. Das Künstlerkollektiv El Carreró de l'Art hat die Absicht, weitere künstlerische Aktionen durchzuführen, um das Image von Porto Cristo noch weiter zu verbessern. Juan Carlos Núñez, der in Venezuela gelebt und bedeutende Gemälde und Skulpturen für wichtige Persönlichkeiten geschaffen hat, hat bereits Pläne, andere große Mauern in der Küstengegend zu gestalten. Darüber hinaus sind sie auf der Suche nach anderen Oberflächen, die sich in einem schlechten Zustand befinden, wie Türen und Fensterläden, die durch Kunstwerke aufgewertet werden könnten. Die Vision des Kollektivs reicht jedoch über Porto Cristo hinaus. Sie möchten ihre künstlerischen Interventionen möglicherweise auch auf anderen Gemeinden auf Mallorca, wie beispielsweise Manacor, ausweiten und dadurch ein kulturelles Vermächtnis auf der Insel hinterlassen. Juan Carlos Núñez und das Künstlerkollektiv El Carreró de l'Art sind fest entschlossen, ihre Kunst dazu zu nutzen, positive Veränderungen zu bewirken und die Schönheit der Umgebung zu betonen, indem sie durch ihre Werke die Identität und den Charme von Porto Cristo und anderen Ortschaften auf Mallorca unterstreichen.