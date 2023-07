Wer geglaubt hat, die vergangenen Wochenendtage seien extrem heiß auf Mallorca gewesen, der irrt. Ab Dienstag wird es so kritisch, dass das Wetteramt Aemet die Warnstufe Rot für das Innere der Insel die Warnstufe Rot dekretiert. Gerechnet wird mit Temperaturen deutlich über 40 Grad, die Menschen sind angehalten, möglichst viel zu trinken und sich möglichst in gekühlten Innenräumen aufzuhalten. Für die Stadt Inca wurden 44 Grad pognostiziert, der höchste bishar dagwesene Wert im laufenden Jahr.

Bereits am Mittwoch sinken die Temperaturen wieder etwas, bleiben jedoch sehr hoch. Erwartet werden örtlich deutlich über 35 Grad. Im Süden, Südwesten und in der Inselmitte gilt dann die Warnstufe Orange woanders Gelb. Am Sonntag wurden in Llucmajor 35,9 Grad erreicht, der heißeste Wert. Auf Rang 2 folgt Porreres mit 34 Grad. Platz drei geht an binissalem mit 33,9 Grad, Rang vier geht an Palma.

Bereits ab Donnerstag soll es erneut wärmer auf Mallorca werden, dann wird wieder mit über 37 Grad gerechnet. Die Nachttemperaturen sind am Meer höher als im Inselinnern: In Palma werden die 25 Grad nicht unterschritten, Im "Pla" kann es auf 21 Grad heruntergehen. Angesichts der anhaltenden Hitze liegen die Meerestemperaturen schon fast bei 30 Grad.

Experten bringen die Extremhitze mit dem weltweit spürbaren Klimawandel in Verbindung. Im vergangenen Jahr waren auf Mallorca so viele Hitzewellen wie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nicht verzeichnet worden. Auch in Deutschland werden dieser Tage sehr hohe Temperaturen mit über 30 Grad erreicht.