Auffrischender Nordostwind hat die extrem hohen Temperaturen auf Mallorca am Donnerstag spürbar nach unten gedrückt. Nach fast 40 Grad und örtlich darüber am Dienstag und Mittwoch ging es auf "nur" noch 30 bis 33 Grad nach unten. Diese Phase des Durchatmens ist jedoch begrenzt: Sie dauert laut dem Wetterdienst Aemet bis Samstag, dann geht es mit den Werten wieder nach oben.

Und am Dienstag der kommenden Woche soll schon die nächste Hitzewelle mit 38 Grad die Insel heimsuchen. Der Wind dreht dann auf Süd und treibt sandhaltige nordafrikanische Saharaluft zum Archipel. Die ganze Zeit über strahlt die Sonne so gut wie ungetrübt vom Himmel. Nachts werden bis zur Ankunft der neuen Hitzewelle Temperaturen von 22 bis 24 Grad gemessen.

Am Mittwoch wurde die 40-Grad-Marke zwar nicht geknackt, doch es war trotzdem sehr heiß: Platz 1 der Rangliste erreichte Llucmajor mit 39,2 Grad. Rang 2 ging an Campos mit 38,5 Grad vor Porreres mit 38,4 Grad. In zwei Inselorten wurden die 30 Grad nur unmerklich überschritten, nämlich in Portocolom (30,5) und in Muro (30,6).

Experten bringen die Extremhitze mit dem weltweit spürbaren Klimawandel in Verbindung. Im vergangenen Jahr waren auf Mallorca so viele Hitzewellen wie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nicht verzeichnet worden. Auch in Deutschland werden dieser Tage sehr hohe Temperaturen mit über 30 Grad erreicht.