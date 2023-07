Die Warnstufe Orange wegen extremer Hitze ist auf Mallorca deutlich ausgeweitet worden. Hatte der Wetterdienst Aemet diese Kategorie am Montag nur für die Inselmitte ausgerufen, so wurde wenig später beschlossen, dies auf sämtliche Territorien außer dem Osten und Südosten auszuweiten. Dort sollten sich die Menschen nicht unnötig lange unter der sengenden Sonne aufhalten, viel trinken und auf Sport im Freien verzichten.

Es wird damit gerechnet, dass örtlich die 40-Grad-Grenze überschritten wird. Vor allem in Orten wie Sa Pobla oder Inca, die nicht am Meer liegen, könnte dies passieren. Ansonsten betragen die Höchstwerte weit über 30 Grad. Auch am Mittwoch wird es sehr heiß: Dann können ebenfalls 40 Grad erreicht werden, wiewohl die Warnstufe Orange vorerst nur für die Mitte der Insel gilt.

Die hohen Temperaturen haben das Meer inzwischen deutlich aufgeheizt: An der Playa de Palma beträgt die Temperatur bereits 28 Grad, an der Cala Major sind es sogar 29 Grad. Diese Werte wurden ebenfalls an der Cala Agulla und an der Playa de Muro erreicht. Angesichts der anhaltenden Hitze wird damit gerechnet, dass irgendwann die 30-Grad-Grenze erreicht wird.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es auf Mallorca vier Hitzewellen während des Sommers gegeben, so viele wie nie zuvor seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Experten führen die Hitzephänomene auf den fortschreitenden Klimawandel zurück.