An der zum Badeort Portocolom gehörenden Bilderbuch-Cala Marçal im Osten von Mallorca hat sich am Samstag ein verstörender Vorfall ereignet. Beamte der zuständigen Lokalpolizei des Ortes Felanitx führten einen ausländischen Mann ab, der Gäste und Mitarbeiter eines Strandlokals belästigt hatte und auch einen der herbeigerufenen Ordnungshüter tätlich angriff. Der Mann war zum Zeitpunkt des Vorfalls betrunken.

Der äußerst aggressive Mann – die Nationalität wurde nicht mitgeteilt – wurde inzwischen von einem Haftrichter am Gericht der in der Nähe des Tatorts gelegenen Stadt Manacor unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Die Gemeinde Felanitx teilte mit, dass sich der angegriffene Polizist in gutem Zustand befinde.

In der Hochsaison kommt es angesichts der vielen Touristen auf Mallorca immer wieder zu Zwischenfällen, in die Feriengäste verwickelt sind. Besonders extrem ist die Situation in Orten, die Exzesstouristen anziehen. Dazu gehören die Playa de Palma und das bei Briten beliebte Ferienparadies Magaluf. Zu Problemen kommt es gemeinhin auch in Orten mit nicht allzu vielen Saufurlaubern wie Cala Rajada.