Nach einer monatelangen Renovierungsphase ist es jetzt soweit: Das allsun Hotel Vera Beach in Paguera empfängt in seinen 90 klimatisierten Doppelzimmern und Superior Doppelzimmern ab sofort wieder Gäste. In dem dreistöckigen Gebäude mit großem Außenpoolbereich kam im Zuge der Modernisierung so ziemlich alles auf den Prüfstand: Sämtliche Zimmer hätten nicht nur einen neuen Anstrich erhalten, auch die gesamten Bäder und Böden seien erneuert und zeitgemäßen Maßstäben angepasst worden, teilte die Unternehmensleitung von alltours, zu der die Kette mit 30 Hotels gehört, am Montag mit.

In dem terrakottafarbenen Gebäude sei jetzt ein Vier-Sterne-Hotel mit "familiärer Atmosphäre" und "Boutique-Charakter" eingezogen, so der Inhaber und geschäftsführende Gesellschafter Willi Verhuven. Neben den Zimmern seien zudem das Restaurant und die Bar sowie der Poolbereich mit Jacuzzi neu gestaltet worden. Doch das Hotel Vera Beach sei nicht nur bei Familien beliebt, auch Paare und Alleinreisende würden das Haus als Stammgäste gezielt aufsuchen. Ähnliche Nachrichten Ferienkonzern Alltours verschenkt Zehntausende Mallorca-Orangen an Reisebüros Mehr ähnliche Nachrichten Das allsun Hotel Vera Beach besteht aus zwei Gebäudeteilen, die eine gepflegte Gartenanlage mit schattenspendenden Palmen verbindet. Im Übernachtungspreis ist ein reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet enthalten. Das ruhig gelegene Hotel befindet sich etwa 150 Meter vom Strand Palmira entfernt. Das vor 49 Jahren gegründete Unternehmen alltours zählte im Geschäftsjahr 2021/22 mit rund zwei Millionen Gästen zu den vier größten Reiseveranstaltern Deutschlands und europaweit zu den Top Ten.