An der Bucht von Cala Tuent in der Gemeinde Escorca, im Nordwesten von Mallorca, ist am vergangenen Wochenende eine weitere Meeresschildkröte gesichtet worden. Einige Badegäste hatten das Tier gefilmt, wie es sich langsam durch den Sand fortbewegt und anschließend in den sozialen Netzwerken geteilt.

Möglicherweise war die Meeresschildkröte auf der Suche nach einem Ablageplatz für Eier. Das Tier ließ sich nicht von den anwesenden Strandbesuchern nicht aus der Ruhe bringen, die ebenfalls die Anwesenheit der Kröte respektierten. Erst in den vergangenen Wochen hatten zwei weitere Meeresschildkröten an der Playa de Palma und in Cala Millor ihre Eier an den bei Touristen beliebten Stränden abgelegt. In allen Fällen überwachten und kontrollierten die Behörden die Eier, um sicherzustellen, dass möglichst viele neue Schildkröten ungestört schlüpfen können.