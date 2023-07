Bereits am Montag ist vielerorts auf Mallorca die 40-Grad-Marke geknackt worden. Spitzenreiter war in dieser Hinsicht laut dem Wetterdienst Aemet der Ort Llucmajor, wo 41 Grad gemessen worden. In Sineu, Porreres und Binissalem wurden 40 Grad erreicht. In den anderen orten blieb die Temperatur knapp bis deutlich unter der Grenze. In Banyalbufar wurden sogar "nur" 30,8 Grad registriert.

All das ist jedoch wenig mit dem, was für Dienstag erwartet wurde: In Inca werden wohl schwindelerregend hohe 44 Grad erreicht, in Sineu 43 und in Sa Pobla 42 Grad. Deswegen gilt im Innern der Insel die Warnstufe Rot. Anwohner sind angehalten, viel zu trinken, sich wenig zu bewegen und sich möglichst im Schatten aufzuhalten. Auch nachts dürften die Bewohner und Gäste der Insel weiterhin kaum Schlaf finden: Die Werte liegen zwischen 24 und 25 Grad. Zum Wochenende hin entspannt sich die Lage ein wenig, doch es bleibt heiß. Am Freitag werden "nur2 32 Grad erreicht, am Samstag sogar lediglich 31 Grad. Doch danach soll es schon wieder deutlich nach oben gehen, und die 40-Grad-Marke könnte erneut gerissen werden. Experten bringen die Extremhitze mit dem weltweit spürbaren Klimawandel in Verbindung. Im vergangenen Jahr waren auf Mallorca so viele Hitzewellen wie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nicht verzeichnet worden. Auch in Deutschland werden dieser Tage sehr hohe Temperaturen mit über 30 Grad erreicht.