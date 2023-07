Vor dem königlichen Besuch Anfang August soll der Marivent-Palast in Palma de Mallorca herausgeputzt werden. Die spanische Behörde für staatliche Liegenschaften "Patrimonio Nacional" hat die unterstützende Reinigung des Marivent-Palastes für schätzungsweise eine halbe Million Euro ausgeschrieben. Dabei handelt es sich um die außerordentlichen Arbeiten, die durchgeführt werden, sobald sich die königliche Familie auf Mallorca aufhält. Die Balearen-Regierung bezahlt zudem einen weiteren Vertrag für die normale Instandhaltung, der ebenfalls zur Entscheidung ansteht und der die Einrichtungen das ganze Jahr über pflegt.

Der Vertrag umfasst die Reinigung aller Nebengebäude des Königspalastes. Dazu zählen eine Sporthalle, ein medizinisches Zentrum, diverse Wohnungen, Sicherheitsbüros, Umkleideräume, eine Cafeteria sowie ein Wachhäuschen. Eine der wichtigsten Klauseln des Vertrags ist die Verpflichtung zur Geheimhaltung und Zurückhaltung: Den Arbeitnehmern ist es untersagt, Fotos oder Zeichnungen vom Inneren des Komplexes oder von den Eingängen zu machen.

Der Auftrag ist mit einem Budget von 100.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und einem geschätzten Wert von einer halben Million Euro ausgeschrieben und für ein Jahr festgelegt. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vertrag um vier Jahre zu verlängern.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird König Felipe auch in diesem Jahr mit seiner Familie einige Wochen auf der Baleareninsel verbringen. Der traditionelle Empfang der Spitzenvertreter der Balearen-Gesellschaft Anfang August beim spanischen König auf Mallorca findet in diesem Jahr zum zweiten Mal im Marivent-Palast statt. In den Jahren vor der Corona-Pandemie wurde das Event bisher stets im Almudaina-Palast neben der Kathedrale abgehalten.