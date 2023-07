Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße Ma-19, die auf Mallorca Palma mit dem Südosten verbindet, sind am Freitagabend drei Menschen zum Teil schwerst verletzt worden. Der Unfall, in den zwei Autos verwickelt waren, ereignete sich gegen 19.20 Uhr in der Nähe von Santanyí.

Nach Angaben der Notrufzentrale 061 befindet sich ein 26-jähriger Mann in einem ernsten Zustand. Die anderen beiden Betroffenen, ein 25- und ein 19-Jähriger, erlitten mittelschwere bis leichte Verletzungen. Zwei der Verletzten wurden in das Krankenhaus Son Espases nach Palma gebracht, der dritte wurde mit leichten Verletzungen zum Gesundheitszentrum (PAC) von Santanyí befördert. An die Unfallstelle waren ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug mit einem Arzt entsandt worden. Früher galt der Streckenabschnitt der Ma-19 zwischen Llucmajor und Campos als die unfallträchtigste Landstraße der Insel. Seit der Inbetriebnahme der Autobahn zwischen den beiden Ortschaften ist die Zahl der Unfälle dort gesunken. Auf der Landstraße zwischen Campos und Santanyí herrscht in der Regel weniger Verkehr als zwischen Llucmajor und Campos. Von Santanyí aus führt die Ma-19 weiter nach Cala Figuera, einem bei Residenten und Urlaubern beliebten Badeort an der Küste.