Beamte der spanischen Nationalpolizei haben am Samstagmorgen auf Mallorca gegen 09:20 Uhr einen jungen Mann festgenommen, nachdem er vor einer Polizeikontrolle in einem gestohlenen Fahrzeug geflohen war. Eine Patrouille einer Spezialeinheit namens "GOR" hatte ein anderes Auto auf der Straße “Camí de la Milana” in der Nähe der Drogensiedlung Son Banya angehalten, als sich plötzlich das Fahrzeug des später Festgenommenen mit hoher Geschwindigkeit näherte.

Die Beamten hielten das Auto zunächst aufgrund des hohen Tempos an. Im Wagen fanden sie insgesamt sechs Personen vor, die unter Alkoholeinfluss standen. Als die Polizisten den Fahrer darum baten, neben ihnen anzuhalten, fuhr er erst langsam los, beschleunigte dann jedoch blitzartig. Die Beamten konnten sich gerade noch retten, indem sie rechtzeitig zur Seite sprangen. Von dem Moment an kam es zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd: Der Fahrer fuhr mit voller Geschwindigkeit weiter und überholte dabei andere Verkehrsteilnehmer auf dem Standstreifen der MA15, der Schnellstraße zwischen Palma und Manacor. Andere Fahrer mussten aufgrund dessen anhalten. Letztendlich fuhr das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr in Palmas Vorort Son Ferriol ein und missachtete dabei jegliche Vorfahrt: Mehrere Fahrer mussten scharf abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer zu verhindern. Das Fahrzeug prallte schlussendlich gegen eine Leitplanke und überschlug sich und kam so zum Stehen. Die Verfolgungsjagd war damit allerdings noch nicht beendet: Der Fahrer und zwei weitere Passagiere des gestohlenen Fahrzeugs stiegen daraufhin aus und flüchteten zu Fuß. Einer der Beamten konnte den Fahrer schließlich festnehmen. Zwei weitere Passagiere konnten daraufhin ebenfalls eingeholt und wegen diverser Verstöße abgeführt werden. Weitere Polizisten halfen den anderen drei Insassen und forderten Verstärkung durch einen Krankenwagen, die Feuerwehr und die spanische Verkehrspolizei, an. Die Ärzte kümmerten sich um die drei Passagiere. Das beschädigte Fahrzeug gehörte einem Vermietungsunternehmen, bei dem der Fahrer arbeiten soll. Er zweckentfremdete es, um mit seinen Freunden feiern zu gehen. Nach der dramatischen Verfolgungsjagd wurde der Fahrer als mutmaßlicher Täter wegen Körperverletzung, Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit und des Diebstahls eines Fahrzeugs festgenommen.