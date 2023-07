Vor dem Gerichtsgebäude an der Via Alemania in Palma de Mallorca hat ein stundenlang auf dem Bürgersteig liegender Mann am Montag für Aufsehen gesorgt. Herbeigerufene Polizisten konnten nichts tun, weil sich die Person laut einem Bericht in der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Dienstag einfach nicht wegbewegen wollte. Ein Krankenwagen näherte sich der Stelle erst sieben Stunden nach dem Auffinden des Mannes gegen 19.30 Uhr. Die Besatzung kümmerte sich um ihn.

Am Dienstag wurde der Mann erneut liegend angetroffen, diesmal auf einem Bürgersteig an der Avenida Portugal nahe der brücke über den Riera-Sturzbach. Er wiederholte, dass er starke Kopfschmerzen habe. Nach langem Zureden konnten ihn Polizisten überzeugen, aufzustehen und sich in ein Krankenhaus bringen zu lassen. Wie es um den Mann steht, aus welchem Land er kommt und ob er ein Obdachloser ist oder nicht, ist bislang völlig unklar. In der Stadt finden sich gerade im Sommer nicht wenige Obdachlose, die sich zum Teil ungebührlich in der Öffentlichkeit benehmen, etwa durchdringend schreien. Vor allem im Umfeld des Bahnhofs Estación Intermodal wurden mehrere dieser Menschen gesichtet. Aber auch auf der Rambla und in angrenzenden Gassen werden immer wieder solche Leute erspäht.