Kurioser Vorfall auf Mallorca: Am vergangenen Samstag hat ein Kaninchen in einem Innenhof in Palma Knochen ausgegraben, bei denen es sich um menschliche Überreste handeln könnte. Die Besitzerin und Anwohnerin hatte nach dem ungewöhnlichen Fund umgehend die Polizei verständigt.

Nach Angaben der Frau wurde das Haus vor etwa 20 Jahren gekauft, wobei alle am Kauf und Verkauf der Immobilie beteiligten Parteien dokumentiert und identifiziert wurden. Vor etwa einem Monat bemerkte die Eigentümerin, dass ihr Kaninchen einige Knochen aus seinem Bau geholt hatte. Die Knochen waren etwa 6,5 Zentimeter lang und zum Teil zersplittert. Die Besitzerin dachte sich zunächst nichts dabei. Doch nach einigen Tagen grub das Tier erneut Knochen aus. Daraufhin brachte die Besitzerin die Überreste zur Analyse in eine Tierarztpraxis. Der Fachmann teilte der Frau schließlich mit, dass die Knochen nicht von einem Tier stammen würden und es sich um Skelettreste eines Menschen handeln könnte. Die Nationalpolizei und Gerichtsmediziner begaben sich zum Fundort, um weitere Untersuchungen durchzuführen. Ein endgültiges Ergebnis steht derzeit noch aus.