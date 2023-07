Auf Mallorca ist am Dienstag ein deutscher Mann wegen sexueller Belästigung eines minderjährigen Mädchens festgenommen worden. Nach Angaben der spanischsprachigen Zeitung "Crónica Balear" ereignete sich der Vorfall gegen 17 Uhr an der Playa de S'Arenal in der Gemeinde Llucmajor.

Einige Mädchen im Alter von elf Jahren spielten im Wasser mit einem Tretboot in der Nähe einiger deutschen Urlauber, als sich einer von ihnen der Gruppe näherte. Der Mann soll stark alkoholisiert gewesen sein und das Kind unsittlich am Körper berührt haben. Ähnliche Nachrichten Vergewaltigungsvorwurf auf Mallorca: Jetzt ermittelt auch deutsche Staatsanwaltschaft Das junge Mädchen sprang aus dem Boot und alarmierte die Rettungsschwimmer über den Vorfall. Diese informierten umgehend die örtliche Polizei. Bei ihrer Ankunft herrschte große Aufregung am Strand, da die Eltern der Kinder und das Mädchen sehr aufgebracht waren. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Die Guardia Civil hat nun Ermittlungen eingeleitet. Immer wieder kommt es an der Playa de Palma zu schwerwiegenden Vorfällen von sexuellem Missbrauch. In den vergangenen Tagen sorgte vor allem die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in dem Hotel Occidental Playa de Palma eines 18-jährigen Mädchens für mediale Aufmerksamkeit. Einige der Männer befinden sich weiterhin auf Mallorca in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen.