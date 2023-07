Ein spanisches Pärchen ist am Dienstagmorgen von Beamten der Guardia Civil auf Mallorca verhaftet worden. Der Richter ordnete noch am selben Tag die Inhaftierung des Mannes und der Frau an. Grund hierfür: Sie führten in ihrem Auto ein Kilogramm Kokain im Ort Marratxí bei Palma mit. Die Polizei überraschte das Paar, als es mit seinem Fahrzeug in der Nähe des Industriegebietes unterwegs war.

Laut einer Pressemitteilung hatte eine Patrouille auf einem Routinedienst in der Nähe der Ausfahrt Richtung "Polígono" ein Auto mit zwei Insassen beobachtet, das unberechenbar fuhr.

Die Beamten beschlossen daraufhin, das Auto anzuhalten und sahen, dass das Paar sehr nervös war. Sie vermuteten, dass sie etwas verstecken könnten und entschieden sich dazu, den Wagen zu durchsuchen. Im Inneren des Autos fanden sie eine Tasche mit einem Päckchen Kokain vor. Nach Angaben der Beamten konnten insgesamt ein Kilo und 165 Gramm Kokain festgestellt werden.

Die zuständige Drogenbekämpfungsgruppe setzt die Ermittlungen fort und schließt nicht aus, dass es in naher Zukunft zu weiteren Festnahmen kommen wird.