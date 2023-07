Den Passagieren eines von Mallorca am Donnerstag gestarteten Eurowings-Jets ist der Schreck durch die Glieder gefahren, als der Flieger, der in die österreichische Stadt Graz unterwegs war, am Donnerstag plötzlich umdrehte und wieder landete. Der Grund dafür war eine Kollision mit Vögeln, wie ein Sprecher der Fluglinie am Freitag gegenüber MM bestätigte.

Es handelte sich um den Flug mit der Nummer EW 6870, der Vorfall ereignete sich gegen 14.25 Uhr. "Die Sicherheit aller Passagiere und der Crew war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die Gäste wurden schnellstmöglich auf die nächstmögliche Verbindung umgebucht", so der Sprecher. Vogelschlag komme vor allem im Sommer gelegentlich vor. Die Maschine musste den Angaben zufolge mehrere Runden über dem Nordosten der Insel drehen, bis sie wieder landen durfte. Eurowings ist zusammen mit Ryanair die Fluggesellschaft, die die meisten Verbindungen zwischen Deutschland bzw. Österreich und Mallorca anbietet. Die Airline, eine Tochter der Lufthansa, fliegt nicht nur große Airports wie Düsseldorf oder München an, sondern auch kleinere Flughäfen wie beispielsweise Paderborn.