Die Strände und Buchten auf Mallorca sind in diesen Tagen sehr gut gefüllt. Urlauber und Einheimische suchen gleichermaßen nach Abkühlung und auch Abenteuern, wie dieser Fall zeigt. Am Freitagabend, 28. Juli, gegen 20 Uhr, hat sich im Westen der Insel ein schwerer Badeunfall ereignet. Konkret passierte der Unfall an der beliebten Cala Llamp in der Nähe von Port d’Andratx.

Dabei sprang ein dänischer Urlauber von einem fünf Meter hohen Felsen und prallte auf einen anderen Badegast, der sich auf einer Plattform sonnte. Der 27-jährige Däne wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ähnliche Nachrichten Pool-Drama auf Mallorca: Vater will Sohn retten und ertrinkt Mehr ähnliche Nachrichten Er wird noch immer in der Privatklinik in Palma behandelt. Der andere beteiligte Badegast kam glimpflich davon, wurde aber ebenfalls verletzt. Augenzeugen berichteten, die Gruppe rund um den jungen Dänen sei zuvor von den Felsen ins Wasser gesprungen. Dann habe sich der junge Mann wohl verkalkuliert und sei so falsch aufgekommen. Für die Rettungskräfte war dies kein einfacher Einsatz, denn das Gebiet ist felsig und nicht einfach begehbar. Es rückten die Feuerwehr von Mallorca, Beamte der örtlichen Polizei von Andratx und zwei Krankenwagen zu dem Einsatz aus. Viele Menschen springen an der Cala Llamp von den Felsen ins Wasser. Foto: Michels Vorfälle wie diesen gibt es auf Mallorca immer mal wieder. Erst im März war ein Urlauber ums Leben gekommen. Einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge stürzte ein 26-Jähriger an der Cala Varques (Manacor) im Osten von Mallorca von einer zwölf Meter hohen Klippe ins Meer und zog sich beim Aufprall so schwere Verletzungen zu, dass die Einsatzkräfte ihm nicht mehr helfen konnten. Ob der Mann das Gleichgewicht verlor, oder absichtlich von dem Felsen sprang, will die Polizei nun klären. Ihren Angaben zufolge soll es sich bei dem Opfer um einen Touristen aus den Vereinigten Staaten handeln.